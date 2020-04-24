Новий бунт проти карантину спалахнув в Україні, на цей раз протест опранизовали жителі Чернівців

Місцеві підприємці вийшли під будівлю ОДА, вони заявляють, що влада прагне знищити їх діяльність. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Учасники акції впевнені, що скупчення людей у магазинах набагато небезпечніше, ніж відвідування ринків. На думку учасників мітингу, дії влади свідчать про те, що малий бізнес хочуть знищити, оскільки великі торгові мережі продовжують працювати.

Зазначимо, думки українців щодо таких акцій розділилися: хтось підтримує вимоги протестувальників, інші згодні з продовженням карантину.

«Якщо не приймуть заходи нас прийдуть тисячі!!», «Відкрити Калинівський ринок і пустити транспорт, не у всіх є машини і людям треба їхати, це право кожного», «тобто официльных заборон взагалі немає.. принаймні ніхто не спромігся показати оф. документ.. але людей просто залякують і штрафують на порушення закону. яке беззаконня», «Треба всім протестувати проти закриття ринків. Уряд заради супермаркетів та імпорту знищить фермерів, дрібний опт і роздріб», - пишуть в мережі.

Як відомо, за рішенням Кабміну, карантин в Україні продовжили до 11 травня. Відповідну постанову було опубліковано 23 квітня.

У той же день на протест вийшли підприємці та жителі міста, які вимагали звернути увагу на те, що у населення України починають закінчуватися гроші, власники малого та середнього бізнесу терплять збитки.

Раніше з-за карантину протестували в Одесі та Мелітополі Запорізької області.

Протест підприємців Калинівського ринку під Чернівецькою ОДА Gepostet von Галина Єреміца am Freitag, 24. April 2020

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