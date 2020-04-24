Новий бунт проти карантину спалахнув в Україні, на цей раз протест опранизовали жителі Чернівців
Місцеві підприємці вийшли під будівлю ОДА, вони заявляють, що влада прагне знищити їх діяльність. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
Учасники акції впевнені, що скупчення людей у магазинах набагато небезпечніше, ніж відвідування ринків. На думку учасників мітингу, дії влади свідчать про те, що малий бізнес хочуть знищити, оскільки великі торгові мережі продовжують працювати.
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Зазначимо, думки українців щодо таких акцій розділилися: хтось підтримує вимоги протестувальників, інші згодні з продовженням карантину.
«Якщо не приймуть заходи нас прийдуть тисячі!!», «Відкрити Калинівський ринок і пустити транспорт, не у всіх є машини і людям треба їхати, це право кожного», «тобто официльных заборон взагалі немає.. принаймні ніхто не спромігся показати оф. документ.. але людей просто залякують і штрафують на порушення закону. яке беззаконня», «Треба всім протестувати проти закриття ринків. Уряд заради супермаркетів та імпорту знищить фермерів, дрібний опт і роздріб», - пишуть в мережі.
Як відомо, за рішенням Кабміну, карантин в Україні продовжили до 11 травня. Відповідну постанову було опубліковано 23 квітня.
У той же день на протест вийшли підприємці та жителі міста, які вимагали звернути увагу на те, що у населення України починають закінчуватися гроші, власники малого та середнього бізнесу терплять збитки.
Раніше з-за карантину протестували в Одесі та Мелітополі Запорізької області.
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