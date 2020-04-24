Співробітник російського ФСБ фігурує в справі про трагедію зі збитим боїнгом на Донбасі

Про це йдеться в матеріалі Bellingcat та JIT, передає «Інтерфакс-Україна».

Так, підполковник ФСБ Ігор Єгоров, який вербував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, відомий як «Ельбрус» у справі про збитий на Донбасі малайзійський «Боїнг».

«Об'єднана слідча група (JIT) опублікувала ряд перехоплених дзвінків за кілька днів до збиття рейсу MH-17, який містив розмови між бойовиками в самопроголошених "народних республіках" Донецька і Луганська. В одній розмові, перехопленій 16 липня 2014 року, бойовик запитує свого товариша, чи зустрічався він із - судячи з контексту - недавно прибулим командиром «Ельбрусом», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що бойовик знав «Ельбруса» ще з часів операції спецслужб РФ по анексії українського Криму.

«…і називає його офіцером "Вимпел-спецназу ФСБ по імені Ігор". За даними розслідувачів, цей чоловік зазначає, що Ігор "Ельбрус" має мовленнєву перешкоду, яка також може бути ідентифікована на аудіозаписі Єгорова, опублікованій СБУ», - підкреслюється в тексті повідомлення.

У зв'язку з цим журналісти роблять висновок, що час прибуття «Ельбруса» на Донбас (за день до трагедії) може представляти великий інтерес для розслідування справи щодо збитого «Боїнгу».

«…стає ясно, що Ельбрус був привезений з Росії для прийняття рішень вище місцевих командирів військового ланцюга командування. Враховуючи, що його прибуття було незадовго до трагічного збиття MH17 російською ракетою "Бук", така роль робить Ельбруса особою, яка становить інтерес в розслідуванні MH17, що частково пояснює публікацію перехоплень JIT», - стверджується в матеріалі.

Також зазначається, що Україна вимагала арешту Єгорова під час його запланованого візиту до Гамбургу. Однак зробити це Німеччина відмовилася. Причиною цього стало те, що в останній момент підполковник ФСБ повернув свої квитки.

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