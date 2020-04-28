Столичний ресторан «Велюр» після скандалу з порушенням карантину опинився під пильною увагою журналістів

Елітний заклад, який належить народному депутату від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка, вразив не тільки тим, що його власник й адміністрація плюють на карантин, але й цінами в меню, передає OBOZREVATEL.

Журналісти видання вивчили асортимент пропонованих страв й опублікували ціни на особливо цікаві з них. Скажемо відразу: пересічному українцю з мінімальною зарплатою туди шлях закритий.

Клієнтам, які люблять гарне м'ясо, доведеться викласти 740 грн за філе з японської мармурової яловичини «Рибай», а філе «Міньйон» коштує в ресторані 970 грн за порцію.

Котлети з індички на пару тут вартують 137 грн 267 грн за маленьку і велику порції відповідно. А ось за качку по-пекінськи гурманам доведеться відстебнути 3787 грн за 1300 грамів.

Для ласунів у ресторані теж знайдеться чимало чого смачненького, однак, знову ж таки, ціни на солодощі тут кусаються. Так, найдорожчий десерт у «Велюрі» – королівський манго дольче пунш, 451 грн за 150 грамів. Якщо ж клієнтові захочеться свіжих ягід, то за 256 грн йому подадуть 50 грам малини, чорниці та ожини, а за 248 грн – 100 грамів полуниці.

Любителям української кухні у Тищенка запропонують деруни по 356 грн, вареники з вишнями за 352 грн порція, шкварки з цибулею за 174 грн. Борщі тут коштують від 160 до 210 грн за порцію, а за 60 грамів сала з часником доведеться викласти 97 грн.

У меню чимало гарячих закусок. Звичайні оладки з цукіні пропонують за 75 грн, а велика порція м'яса краба з білими грибами обійдеться приблизно в 3480 грн.

Справжня італійська піца з морепродуктами потягне на 2190 грн, салат з омара – на 3757 грн, тартар з нього ж – 3775 грн, філе чилійського сібаса коштує 3188 грн, а ікра білуги – 4998 грн.

У соцмережах користувачі опублікували чек з ресторану, де вказана вартість чашки чаю «Ягідний мікс», за який клієнт заплатив 580 гривень. Ще 15 гривень довелося віддати за шматочок лимона.

Нагадаємо, Тищенко і компанія перейшли межу.

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