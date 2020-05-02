В Україну через епідемію повернулося близько півмільйона заробітчан. Передбачається, що майже всі вони відправляться назад, як тільки відкриють кордони

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко назвав головну умову, про яку повинні знати ті, хто хоче працювати за кордоном, пише "РБК-Україна".

За його словами, всі українці, які мають намір працевлаштуватися в інших країнах, повинні бути забезпечені медичним страхуванням.

«Дійсно, однією з умов, про які я вже розмовляв із зарубіжними партнерами є те, що українці повинні бути забезпечені медичним страхуванням. Тобто якщо людина захворіла з різних причин, її повинні лікувати там, де вона знаходиться, де це безпечно, де хороша якість медицини. По кожному конкретному випадку приймає рішення сама людина, де вона хоче лікуватися. Це право людини», - роз'яснив Пристайко.

Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців, розповівши про додаткові виплати. Так, він оголосив запуск для малого і середнього бізнесу програми кредитів під 3-5%, на яку збираються витратити до 30 мільярдів гривень.

Крім того, гарант заявив, що на збільшення мінімальної допомоги по безробіттю направили 6 млрд грн.

І додав, що до всього іншого, підприємці 1-ї та 2-ї групи платників податків зможуть отримати допомогу на дитину у віці до десяти років.

Також ми писали, з 1 травня в Україні стартувала індексація пенсій. Мільйони людей почнуть отримувати підвищені виплати з 4 травня.

Встановлено, що розмір пенсійних виплат не може бути нижчим за 2100 гривень, а після індексації пенсії будуть підвищені не менш, ніж на 100 гривень. Середній розмір підвищення складе 259,41 гривень.

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