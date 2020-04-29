В Минсоцполитики рассказали, насколько вырастут пенсии украинцев после индексации в мае

Плановая индексация пенсий с 1 мая затронет 8,4 миллиона из 11,3 миллиона украинских пенсионеров, уточнила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в среднем пенсии украинцев после индексации вырастут на 260 гривен. При этом наименьшая сумма повышения составит 100 гривен.

Минимальный гарантированный размер пенсий для пенсионеров, которым пенсии начислены с учетом страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин - 35 лет, составит не менее 2100 гривен.

«Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете. Пенсионный фонд полностью готов к выплате индексированных пенсий. Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая», - сообщила Лазебная.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер пенсии в Украине составил 3170,14 гривен. С начала года эта цифра выросла на 2,8%.

Ранее мы писали о том, что в мае украинцев ожидают перерасчет пенсий и надбавки к ежемесячным выплатам.

На повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры, котоыре ушли на заслуженный отдых по возрасту и страховому стажу, по инвалидности; потере кормильца; выслуге лет (медработники и учителя, со стажем не меньше 30 лет в профессии).

Если же размер повышения не дотягивает до 100 гривен, до этой суммы доплатят, но разница (доплата) будет учтена при последующих перерасчетах.

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