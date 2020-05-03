Таке краще пересидіти вдома

В неділю вдень, 3 травня, по всій Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Громадян закликають бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі.

Середня температура по країні становитиме 20 градусів вище нуля, але попри потепління, по всій території України очікується сильна гроза протягом доби.

Українців закликають щільно закрити усе вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Крім того, рекомендується краще не виходити на вулицю, але якщо на момент негоди ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

У разі сильного вітру вам варто сховатися в найближчому будинку або природному і, по можливості, не ходити поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Якщо ж вам все-таки треба вийти на вулицю, дотримуйтеся перерахованих вище правил: візьміть парасольку, закрийте вікна будинку, перепаркуйте правильно своє авто.

Раніше, завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова попередила про різких змінах погоди, включаючи шторми і засуху, стануть частим явищем на території України в найближчі 10 років. Кліматолог попередила українців: варто підготуватися до найгіршого.

Нагадаемо, що Чорнобиль тільки початок: аномалії вдарять по Україні, метеорологи повідомили про новому кліматі.

Як повідомляла Politeka, вчені попередили про апокаліпсис, страшніше пандемії: "сотні мільйонів постраждають".

Також Politeka писала, що священики на Одещині вирішили боротися з природним лихом, відео.