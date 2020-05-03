В воскресенье днем, 3 мая, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Граждан призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.

Средня температура по стране будет составлять 20 градусов выше ноля, но несмотря на потепление, по всей территории Украины ожидается сильная гроза на протяжении суток.

Украинцев призывают плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Кроме того, рекомендуется лучше не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

В случае сильного ветра вам стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии и, по возможности, не ходить вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если же вам все же нужно выйти на улицу, придерживайтесь вышеперечисленных правил: возьмите зонт, закройте дома окна, перепаркуйте правильно свое авто.

Ранее, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова предупредила о резких переменах погоды, включая штормы и засуху, станут частым явлением на территории Украины в ближайшие 10 лет. Климатолог предупредила украинцев: стоит подготовиться к наихудшему.

Напомним, что Чернобыль только начало: аномалии ударят по Украине, метеорологи сообщили о новом климате.

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