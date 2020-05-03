У понеділок, 4 травня, Україну накриють рясні дощі, сильні грози і град

Як повідомляє Politeka.net, такий прогноз синоптик Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Незважаючи на опади, у багатьох регіонах буде тепло.

"Повітря так напилося вологи за вихідні, що важко буде його втримувати у хмарах й завтра. Тобто, практично повсюди в Україні 4-го травня короткочасні дощі, грози, місцями можливий град і при грозах шквалисте посилення вітру. Тому, як тільки починається гроза, не легковажте, перечекайте десь в затишку", - пише синоптик

Згідно з прогнозом, 4-го травня в більшості областей України температура буде від +17 до +24 градусів. Найхолодніше буде на Заході: від +10 до +16 градусів. У Карпатах очікується +5 +11 градусів і сильний вітер. У західних регіонах буде менше всього опадів. За словами Наталки Діденко, вже у вівторок в більшості областей України помітно похолодає.

Як очікується, 4 травня в Києві також дощитиме, але буде тепло. Можливі короткочасні опади і гроза. У вівторок і середу в столиці похолодає.

"Обходьте старі гіллясті дерева і краще намотайте сто разів навколо свого райончику, але припаркуйте машину в безпечне місце", - порекомендувала Наталка Діденко українцям.

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