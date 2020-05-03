В понедельник, 4 мая, Украину накроют обильные дожди, сильные грозы и град

Как сообщает Politeka.net, такой прогноз синоптик Наталка Диденко опубликовала на своей странице в Facebook. Несмотря на осадки, во многих регионах будет тепло.

"Воздух так напился влаги за выходные, что трудно будет его удерживать в облаках и завтра. То есть, практически повсеместно в Украине мая кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах шквалистое усиление ветра. Поэтому, как только начинается гроза, а не легкомыслите, переждите где-то в уюте", - пишет синоптик.

Согласно прогнозу, 4-го мая в большинстве областей Украины будет температура от +17 до +24 градусов. Холоднее всего будет на Западе: от +10 до +16 градусов. В Карпатах ожидается +5 +11 градусов и сильный ветер. В западных регионах будет меньше всего осадков. По словам Наталки Диденко, уже во вторник в большинстве областей Украины заметно похолодает.

Как ожидается, 4 мая в Киеве тоже будет дождливо, но тепло. Возможны кратковременные осадки и гроза. Во вторник и среду в столице похолодает.

"Обходите старые ветвистые деревья и лучше намотайте сто раз вокруг своего райончике, но припаркуйте машину в безопасное место", - порекомендовала Наталка Диденко украинцам.

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