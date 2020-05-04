Це буде дуже складний період для України

Для України 2020 рік припас чимало потрясінь, і головні труднощі ще попереду

Такий прогноз зробив астролог Влад Росс розповів, коли українцям доведеться важче всього, передає «Главред».

"Попереду травень, і не виключено, що українці перестануть підкорятися карантину, якщо він буде продовжений, і будуть балансувати на грані вибуху. Тобто, якщо влада спробує тримати людей під замком, може розгорітися протистояння народу і влади. Тому важливо цього не допустити, запустивши економіку", – каже астролог.

Складності для України він пояснює положенням планет Сатурн і Плутон, які знаходяться в першому будинку гороскопа нашої країни, де Сатурн вказує на зміни, переломні моменти, великі випробування (недарма називається "планетою великого нещастя"), а Плутон говорить про глобальність процесів і подій, а також про вплив цих подій на цілі народи.

"Саме ці дві планети псують картину, і за них 2020-ий вже точно не назвеш сприятливим роком. У плані економіки України – так точно", – додав експерт.

Влад росс прогнозує, що почнеться "все хороше в долі України" почнеться в 2021 році.

А ось в 2020 українців чекає друга хвиля негараздів, начнетсяя вона в жовтні-листопаді.

"Це буде дуже складний період для України. Зокрема, може серйозно обвалитися гривня, а уряд виявиться нездатною впоратися з економічними проблемами і викликами", – розповів Влад Росс.

Експерт додав, що в уряді можуть відбутися великі кадрові перестановки.

"У жовтні-листопаді уряд очолить дуже харизматичний прем'єр-міністр. І саме завдяки йому Україна почне підніматися і демонструвати економічне зростання", – зазначив астролог.

А поки що, за словами Влада Росса, українців чекає період невизначеності, труднощів, перешкод.

Астролог прогнозує, що до кращого ситуація може почати змінюватися восени, якщо Володимир Зеленський зважиться змінити своє найближче оточення.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, рідкісне небесне явище накриє Україну, попередження вчених.

Також Politeka писала, що астролог попередив, яка небезпека чекає українців в травні.