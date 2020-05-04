В Україні готується масовий бунт лікарів проти медичної реформи, яка залишить українців без допомоги

Про це голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко повідомив "Главреду", передає Politeka.net.

За словами експерта, у результаті медичної реформи в Україні складеться катастрофічна ситуація, адже громадян просто не зможуть вилікувати. У свою чергу, медики почнуть протестувати і вже готують акції.

"Медреформу треба скасовувати. Інакше більшість людей скоро втратять доступ до будь-якої медичної допомоги. Медики починають протестувати в різних містах по всій країні. А після закінчення карантину вони планують масові протести, тому що ситуація з медичною галуззю плачевна, а для населення України, яке може залишитися без будь-якої медичної допомоги – загрозлива", – заявив Олег Панасенко.

Він додав, що в галузь охорони здоров'я в Україні знищують реформою. Так туберкульозну, психіатричну і службу екстреної допомогою практично не фінансують, а лікарів скорочують або платять їм зарплати нижче мінімальних. Зовсім скоро у всіх регіонах країни мешканці ризикують опинитися без бригад "швидкої допомоги", які збираються звільняти. При цьому саме медики найбільше ризикують під час епідемії.

"Самим доводиться шити собі маски, тому що ситуація катастрофічна. Наприклад, один респіратор на трьох – на лікаря, медсестру і санітарку. Держава до сих пір, незважаючи на публічні переконання, нічим медиків не забезпечило – ні ліками, ні засобами індивідуального захисту. Замість цього ми бачимо закупівлі втридорога захисних костюмів з Китаю", - зазначив Олег Панасенко.

Голова профспілки нагадав, що перед запуском реформи медики попереджали про наслідки. Зокрема, що Національна служба здоров'я буде корумпованою і не зможе забезпечити грошима всі медичні установи. Все це робиться на догоду приватних клінік, чиї послуги недоступні половині українців, адже 60% населення живе за межею бідності.

"Скоро можлива така ситуація, коли людина, навіть з грішми прийде в лікарню і не застане там лікаря, тому що когось виженуть, а хтось піде сам і шукати собі або роботу медика за кордоном, або взагалі в іншій сфері", - підкреслив Олег Панасенко.

Нагадаємо, що українські лікарі отримали розпіарені 300% доплати до зарплати і обімліли.

Як писала Politeka, медики повідомили, що відбувається в одеській інфекційній лікарні: "число заражених перевалила за..."

Також Politeka повідомляла, що українські лікарі не витримали, спалахнув бунт: "Замість 300% зарплати отримали...".