Другий етап медичної реформи в її нинішньому вигляді не може бути допущений в Україні

Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський, передає Politeka.net.

За його словами, була створена робоча група провідних лікарів, яка разом з керівництвом МОЗ проаналізували медичну реформу.

Під час аналізування реформи в ній були виявлені як плюси, так і мінуси.

"Зокрема, через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні. Майже тисяча лікарень отримають набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби", - попередив глава держави.

Зеленський також додав, що епідемія китайського уханьського вірусу показала, що українська медична галузь "не просто вразлива, а фактично знаходиться в кроці від коми".

Раніше ми розповідали, що в Україні було продовжено карантин до 22 травня. Одночасно, українців буде очікувати ослаблення обмежувальних заходів.

Зняття обмежень включає в себе:

- відкриття парків, скверів та зон відпочинку;

- дозвіл на торгівлю товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, які розташовані в окремих приміщеннях (а саме текстилю, металевих виробів, килимів, элекроники, меблів). При цьому ТРЦ залишаються закритими;

- відкриття перукарень та салонів краси, манікюрних салонів;

- відкриття магазинів дитячого одягу та взуття;

- відновлення діяльності тих суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів, а також діяльність магазинів оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів;

- дозвіл закладам харчування реалізовувати продукцію шляхом видачі замовлень «через віконце» самовивозу. Буде допущена робота літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом і зареєстрованих як оператори потужності;

- дозвіл на роботу музеїв і бібліотек;

- відкриття сервісів побутової техніки;

- відкриття стоматологій, нотаріусів та адвокатських контор.

Нагадаємо, українці вирішили допомогти медикам, але вийшло погано

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