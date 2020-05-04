Другий етап медичної реформи в її нинішньому вигляді не може бути допущений в Україні
Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський, передає Politeka.net.
За його словами, була створена робоча група провідних лікарів, яка разом з керівництвом МОЗ проаналізували медичну реформу.
Під час аналізування реформи в ній були виявлені як плюси, так і мінуси.
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"Зокрема, через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні. Майже тисяча лікарень отримають набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби", - попередив глава держави.
Зеленський також додав, що епідемія китайського уханьського вірусу показала, що українська медична галузь "не просто вразлива, а фактично знаходиться в кроці від коми".
Раніше ми розповідали, що в Україні було продовжено карантин до 22 травня. Одночасно, українців буде очікувати ослаблення обмежувальних заходів.
Зняття обмежень включає в себе:
- відкриття парків, скверів та зон відпочинку;
- дозвіл на торгівлю товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, які розташовані в окремих приміщеннях (а саме текстилю, металевих виробів, килимів, элекроники, меблів). При цьому ТРЦ залишаються закритими;
- відкриття перукарень та салонів краси, манікюрних салонів;
- відкриття магазинів дитячого одягу та взуття;
- відновлення діяльності тих суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів, а також діяльність магазинів оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів;
- дозвіл закладам харчування реалізовувати продукцію шляхом видачі замовлень «через віконце» самовивозу. Буде допущена робота літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом і зареєстрованих як оператори потужності;
- дозвіл на роботу музеїв і бібліотек;
- відкриття сервісів побутової техніки;
- відкриття стоматологій, нотаріусів та адвокатських контор.
Нагадаємо, українці вирішили допомогти медикам, але вийшло погано
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