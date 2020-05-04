У небі над Черніговом після дощу зафіксували рідкісне небезпечне атмосферне явище - хмари Mammatus

Фото явища опублікував метеоролог Юрій Сибірцев в Facebook. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

"Структура хмарного поля у Чернігові о 16.40 після проходження купчасто-дощової хмари з грозою. Утворилися хмари Мамматусы (вымеобразные хмари)», - зазначив метеоролог.

Вымеобразные хмари - рідкісне метеорологічне явище, що спостерігається 1-2 рази на десятки років.

Явище ошемомляет своїм виглядом. Але насправді ці хмари небезпечні.

Поява таких хмар завжди пов'язане з грозовими штормами, висока ймовірність виникнення кульових блискавок, а також зсуву вітру. Льотчикам рекомендується облітати mammatus стороною.

Такі хмари можуть відстояти від грозового вогнища на відстані до декількох десятків кілометрів. Mammatus зберігаються на небі від декількох хвилин до декількох годин, поступово зникаючи разом з угасающим грозовим штормом.

Зазначимо, дощі поки не збираються відступати з території України. Згідно з прогнозами синоптиків, у найближчі добу зливи з грозами та градом пройдуть у більшості областей. При цьому возможні також шквалистіе посилення вітру.

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