В понедельник, 4 мая, во второй половине ливень с грозой обрушился на Украину

Сильнейший дождь затопил столицу, улицы в городе превратились в реки.

Кадры стихии выкладывают в сети.

Дождем за несколько минут затопило улицы и подземные переходы. Больше всего воды - в центральной части столицы.

Тече річка невеличка... Київ, Богданівська Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 4. Mai 2020

В отдельных районах выпал обильный град. В частности, в соцсетях пишут, что град шел на Оболони, на улице Героев Днепра.

По словам очевидцев, град достигал размеров куриного яйца.

Дороги сковали пробки.

Днем ранее стихия бушевала в Черновцах. 3 мая ливни затопили улицы, а ветер повалил деревья.

Последствия непогоды местные коммунальные службы продолжают ликвидировать до сих пор. Дожди были настолько сильными, что часть улиц остались непроезжими.

Досталось от погоды и винничанам. В городе во время ливня водой залило подъезд в доме №9 по улице Дачной. Вода стекала по лестнице и лестничных площадках, образовав настоящий водопад.

Водоспад в підїзді будинку #9 по вулиці Дачна Gepostet von Виталий Головенько am Samstag, 2. Mai 2020

Кроме того, сегодня в Карпатах выпал снег.

Отметим, дожди пока не собираются отступать с территории Украины. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ливни с грозами и градом пройдут в большинстве областей.

Напомним, что аномалии ударят по Украине, такого тут никогда не было, метеорологи сообщили о новом климате.

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