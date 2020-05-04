В понедельник, 4 мая, во второй половине ливень с грозой обрушился на Украину
Сильнейший дождь затопил столицу, улицы в городе превратились в реки.
Кадры стихии выкладывают в сети.
Дождем за несколько минут затопило улицы и подземные переходы. Больше всего воды - в центральной части столицы.
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В отдельных районах выпал обильный град. В частности, в соцсетях пишут, что град шел на Оболони, на улице Героев Днепра.
По словам очевидцев, град достигал размеров куриного яйца.
Дороги сковали пробки.
Днем ранее стихия бушевала в Черновцах. 3 мая ливни затопили улицы, а ветер повалил деревья.
Последствия непогоды местные коммунальные службы продолжают ликвидировать до сих пор. Дожди были настолько сильными, что часть улиц остались непроезжими.
Досталось от погоды и винничанам. В городе во время ливня водой залило подъезд в доме №9 по улице Дачной. Вода стекала по лестнице и лестничных площадках, образовав настоящий водопад.
Кроме того, сегодня в Карпатах выпал снег.
Отметим, дожди пока не собираются отступать с территории Украины. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ливни с грозами и градом пройдут в большинстве областей.
Напомним, что аномалии ударят по Украине, такого тут никогда не было, метеорологи сообщили о новом климате.
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