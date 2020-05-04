В небе над Черниговом после дождя зафиксировали редкое и опасное атмосферное явление - облака Mammatus

Фото явления опубликовал метеоролог Юрий Сибирцев в Facebook. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

"Структура облачного поля в Чернигове в 16.40 после прохождения кучево-дождевого облака с грозой. Образовавшиеся облака Мамматусы (вымеобразные облака)» - отметил метеоролог.

Вымеобразные облака - редкое метеорологическое явление, наблюдаемое 1-2 раза в десятки лет.

Явление ошемомляет своим видом. Но на самом деле эти облака опасны.

Появление таких облаков всегда связано с грозовыми штормами, высока вероятность возникновения шаровых молний, а также сдвига ветра. Летчикам рекомендуется облетать mammatus стороной.

Такие облака могут отстоять от грозового очага на расстоянии до нескольких десятков километров. Mammatus сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом.

Отметим, дожди пока не собираются отступать с территории Украины. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ливни с грозами и градом пройдут в большинстве областей. При єтом возможні также шквалистіе усиления ветра.

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