Бійка сталася між прихильниками Православної церкви України і Української православної церкви Московського патріархату

Українці влаштували бійку через храму в Чернівецькій області. Зіткнення відбулися біля Свято-Михайлівського храму в селі Задубрівка.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Чернівецько-Буковинської єпархії, поппасовка сталася після смерті настоятеля храму УПЦ — протоієрея Леоніда Делікатного.

В результаті є постраждалі.

В зіткненнях брали участь кілька десятків чоловіків у балаклаві. В хід пішла арматура і палиці.

Повідомляється, ввечері 4 травня вони зламали ворота, зрізали замки, і затіяли бійку.

Відзначається, що у результаті сутички один із учасників був поранений в голову ножем.

На місце сутичок прибула поліція, яка втихомирила забіяк.

Нагадаємо, раніше конфлікт розгорівся в кафедральному соборі Різдва Христового на вулиці Пастера.

Як розповіли очевидці, призвідниками бійки стали колишній священик цього храму Віталій Сеник та його дружина Любов.

Любов Сеник напала на парафіянку, яка знімала словесну перепалку на телефон.

Побачивши це, заборонений у служінні колишній поп цього храму Віталій Сеник, який, до всього іншого, є батьком депутата, з кулаками накинувся на парафіян, побивши при цьому старосту храму та інших людей.

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