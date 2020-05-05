Потасовка произошла между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата

Украинцы устроили драку из-за храма в Черновицкой области. Столкновения произошли возле Свято-Михайловского храма в селе Задубровка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, поппасовка произошла после смерти настоятеля храма УПЦ — протоиерея Леонида Деликатного.

В результате есть пострадавшие.

В столкновениях участвовали несколько десятков мужчин в балаклавах. В ход пошла арматура и дубинки.

Сообщается, вечером 4 мая они сломали ворота, срезали замки, и затеяли драку.

Отмечается, что в результате стычки один из участников был ранен в голову ножом.

На место столкновений прибыла полиция, которая утихомирила дерущихся.

Напомним, ранее конфликт разгорелся в кафедральном соборе Рождества Христова на улице Пастера.

Как рассказали очевидцы, зачинщиками драки стали бывший священник этого храма Виталий Сеник и его супруга Любовь.

Любовь Сеник напала на прихожанку, которая снимала словесную перепалку на телефон.

Увидев это, запрещенный в служении бывший поп этого храма Виталий Сенык, который, ко всему прочему, является отцом депутата, с кулаками накинулся на прихожан, избив при этом старосту храма и других людей.

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