Як відомо, український уряд продовжив карантин до 22 травня. Однак з'явилася інформація, що народні депутати можуть вийти на роботу раніше



У Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким нардепи можуть відновити роботу з 18 травня.

Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив чинність п. 1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" та з 18 травня перейти до роботи в режимі, передбаченому календарним планом третьої сесії. Тобто, з вівторка 18 травня розпочнуться чергові пленарні засідання.

Щоб документ набув чинності, за нього треба ще проголосувати. Це може статися на позачерговому засіданні Ради 7 травня або на позачерговому засіданні 12 травня.

Раніше ми повідомляли, хоч карантин і продовжили до 22 травня, однак також уряд оголосив деякі ослаблення, починаючи з 11 травня.

Зокрема, після цієї дати українці зможуть відвідувати парки, сквери, перукарні і магазини, але лише дотримуючись особливих правил. Згідно з інформацією МОЗ, наприклад, в салонах краси повинен обов'язково проводитися температурний скринінг працівників перед початком роботи. Клієнтів там будуть приймати за попереднім записом, а чекати черги доведеться зовні. Перукарі будуть зобов'язані працювати в масках.

У свою чергу, в парках і скверах адміністрація повинна буде розмістити вивіски з правилами їх відвідування. Також потрібно буде забезпечити функціонал туалетів на їх території і забезпечити в них наявність рідкого мила, антисептиків, а також проводити регулярне прибирання та дезінфекцію. У парках і скверах буде заборонено проводити масові заходи і запускати атракціони.

Нагадаємо, "Укрзализныця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення.

Також Politeka писала, що карантин продовжили до 22 травня, але не для всіх: кому дозволили працювати з 11 травня, повний список.