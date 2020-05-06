Как известно, украинское правительство продлило карантин до 22 мая. Однако появилась информация, что народные депутаты могут выйти не работу раньше



В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, согласно которому нардепы могут возобновить работу с 18 мая.

Согласно тексту документа, Раде предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарному плану третьей сессии. То есть, со вторника 18 мая начнутся очередные пленарные заседания.

Чтобы документ возымел силу, за него предстоит еще проголосовать. Это может произойти на внеочередном заседании Рады 7 мая или на внеочередном заседании 12 мая.

Ранее мы сообщали, хоть карантин и продлили до 22 мая, однако также правительство объявило о некоторых ослаблениях, начиная с 11 мая.

В частности, после этой даты украинцы смогут посещать парки, скверы, парикмахерские и магазины, но только соблюдая особые правила. Согласно информации Минздрава, к примеру, в салонах красоты должен обязательно проводиться температурный скрининг сотрудников перед началом работы. Клиентов там будут принимать по предварительной записи, а ждать очереди придется снаружи. Парикмахеры будут обязаны работать в масках.

В свою очередь, в парках и скверах администрация должна будет разместить вывески с правилами их посещения. Также нужно будет обеспечить функционал туалетов на их территории и обеспечить в них наличие жидкого мыла, антисептиков, а также проводить регулярную уборку и дезинфекцию. В парках и скверах будет запрещено проводить массовые мероприятия и запускать аттракционы.

Напомним, "Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение.

Также Politeka писала, что карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.