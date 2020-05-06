Письменниця Лариса Ніцой переконана, що жителів України необхідно озброїти

На її думку, легалізація зброї в Україні врятує від повномасштабного російського вторгнення. Треба запозичити міжнародний досвід у цьому питанні і застосувати його як можна швидше.

Таке переконання вона озвучила в ефірі ОбозревательТВ.

"Чому в Швейцарії, де немає війни, всі озброєні до зубів? Спробуй зараз поткнутися туди! Так і ми повинні озброїти населення. Але звичайно, "пацифісти" зараз почнуть говорити, що це може спровокувати різні перестрілки. Тоді треба ввести дуже чіткий механізм регулювання легалізації зброї, – хто може його мати, як ним користуватися", – розповіла вона.

Наприклад, питання подвійного громадянства не зможе уберегти країну від окупації, впевнена Ніцой. Росія завжди знайде привід і причину напасти на чужу територію, уточнила вона.

"Росія знайде привід для вторгнення. В Грузії було подвійне громадянство. Росія вторглася з мотивацією, що вони захищають своїх громадян, які мають подвійний паспорт. Тому Україна врахувала цей досвід. У нас це заборонено саме через небезпеку вторгнення Росії, щоб вона не прийшла сюди "захищати" своїх громадян. Але РФ придумала іншу причину – вони тепер не російських громадян прийшли захищати, яких у нас немає, а саме російськомовних", – пояснила письменниця.