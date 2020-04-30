Українська письменниця Лариса Ніцой назвала умови, за яких Донбас можна прийнятий назад в Україну
Вона впевнена, що над таким рішенням варто задуматися.
"Добровільно нині окуповані території приєднаються до України тоді, коли ми станемо заможною країною, і вони захочуть повернутися назад. Проте ми ще 25 раз подумаємо, чи приймати їх. І, в результаті, звісно, ми їх приймемо, тому що це – наші споконвічні землі, чому б не забрати собі. Але! На певних умовах. Ми поступимо так, як діяла Німеччина після війни", - запевняє Ніцой.
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За її словами, тамтешня освіта має бути повністю переформатовано під українське, а державною мовою має бути українська.
Крім того, вона вважає, то всі люди, які проживають нині на окупованих територіях, не можуть автоматично стати громадянами України, а для отримання громадянства люди повинні складати іспити на знання історії та мови.
"І у нас треба зробити так, щоб люди, які претендують на українське громадянство, напружувалися. Це буде стосуватися і жителів Донецька, Луганська та Криму. Тільки на таких умовах їх можна приймати назад в Україну", – вважає письменниця.
Раніше Ніцой пояснила, що причиною зникнення України може стати - байдуже ставлення громадян до історії та видатним діячам.
"Це будуть не танки, як на сході. Україну вб'є наша байдужість до української. Україна колись зникне так, як зникає вже сьогодні. Поступово і непомітно. Вона зникне так, як тане на галявині купа снігу", – попередила вона.
Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.
Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.
Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.