Писательница Лариса Ницой убеждена, что жителей Украины необходимо вооружить

По ее мнению, легализация оружия в Украине спасет от полномасштабного российского вторжения. Надо позаимствовать международный опыт в этом вопросе и применить его как можно скорее.

Такое убеждение она озвучила в эфире ОбозревательТВ.

"Почему в Швейцарии, где нет войны, все вооружены до зубов? Попробуй сейчас сунуться туда! Так и мы должны вооружить население Украины. Но конечно, "пацифисты" сейчас начнут говорить, что это может спровоцировать различные перестрелки. Тогда надо ввести очень четкий механизм регулирования легализации оружия, – кто может его иметь, как им пользоваться", – рассказала она.

К примеру, вопрос двойного гражданства не сможет уберечь страну от оккупации, уверена Ницой. Россия всегда найдет повод и причину напасть на чужую территорию, уточнила она.

"Россия найдет повод для вторжения. В Грузии было двойное гражданство. Россия вторглась с мотивацией, что они защищают своих граждан, имеющих двойной паспорт. Поэтому Украина учла этот опыт. У нас это запрещено именно из-за опасности вторжения России, чтобы она не пришла сюда "защищать" своих граждан. Но РФ придумала другую причину – они теперь не российских граждан пришли защищать, которых у нас нет, а именно русскоязычных", – объяснила писательница.