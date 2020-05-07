Письменниця Лариса Ніцой розкритикувала онлайн-урок для 11 класу
Як передає Polteka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"Не буде толку з цієї освіти. І, що найгірше, з України теж толку не буде. Через таку освіту", - зазначила вона.
Причиною таких слів стала "безглузда", за її словами, подача матеріалу.
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"Картинка уроку – вау! Натюнингована Новопечерська школа. Технічні навороти, все таке. Молода вчителька – супер! Усміхнена. Симпатична. Навчена. Слова від зубів відскакують. Пультик чи в руках. Все таке модне, сучасне, європейське. А сенс? Сенс де?", - обурилася письменниця.
За її словами урок був ні про що. Більш того, вона впевнена, що українська освіта не дає нічого для громадянського становлення дітей.
"Нуль для патріотичних почуттів до своєї країни і нашої історії, повний космополітизм", – вважає вона.
У той же час Ніцой не звинувачує викладачку, бо вона лише подавала написану програму.
За її словами, таке Міністерство освіти і науки "треба розганяти".
"Міністерство, яке злизує патріотичні твори, треба розганяти, а програму переробляти. Суцільна гниль і боягузтво. При совку було більше патріотизму, ніж зараз", - заключила вона.
Раніше, українська письменниця назвала умови, за яких Донбас можна прийнятий назад в Україну.
Вона впевнена, що над таким рішенням варто задуматися і "ще 25 раз подумаємо, чи приймати їх".
За її словами, тамтешня освіта повинна бути повністю переформатовано під українське, а державною мовою має бути українська.
Крім того, вона вважає, то все люди, які проживають на нині окупованих територіях, не зможуть автоматично стати громадянами України, а для отримання громадянства люди повинні складати іспити на знання історії та мови.
Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.
Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.
Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.