Письменниця Лариса Ніцой розкритикувала онлайн-урок для 11 класу

Як передає Polteka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Не буде толку з цієї освіти. І, що найгірше, з України теж толку не буде. Через таку освіту", - зазначила вона.

Причиною таких слів стала "безглузда", за її словами, подача матеріалу.

"Картинка уроку – вау! Натюнингована Новопечерська школа. Технічні навороти, все таке. Молода вчителька – супер! Усміхнена. Симпатична. Навчена. Слова від зубів відскакують. Пультик чи в руках. Все таке модне, сучасне, європейське. А сенс? Сенс де?", - обурилася письменниця.

За її словами урок був ні про що. Більш того, вона впевнена, що українська освіта не дає нічого для громадянського становлення дітей.

"Нуль для патріотичних почуттів до своєї країни і нашої історії, повний космополітизм", – вважає вона.

У той же час Ніцой не звинувачує викладачку, бо вона лише подавала написану програму.

"Хочете знати, як зникає Україна? Так зникає. Непомітно. Через виховання просто людей. Не українське. Навіть такі геніальні твори, як «Маруся Чурай» так злизати - це ще треба вміти. Чергова освітня диверсія.", - обурювалася письменниця.

За її словами, таке Міністерство освіти і науки "треба розганяти". За її словами, таке Міністерство освіти і науки "треба розганяти".



"Міністерство, яке злизує патріотичні твори, треба розганяти, а програму переробляти. Суцільна гниль і боягузтво. При совку було більше патріотизму, ніж зараз", - заключила вона.



Раніше, в одному з інтерв'ю вона висловила думку, що легалізація зброї в Україні врятує від повномасштабного російського вторгнення. Треба запозичити міжнародний досвід у цьому питанні і застосувати його як можна швидше.

Росія завжди знайде привід і причину напасти на чужу територію, уточнила вона.