Писательница Лариса Ницой раскритиковала онлайн-урок для 11 класса

Как передает Polteka.net, она опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Не будем толку с этого образования. И, что хуже всего, из Украины тоже толку не будет. Через такое образование", - отметила она.

Причиной таких слов стало "бессмысленная", по ее словам, подача материала.

"Картинка урока – вау! Натюнингованная Новопечерская школа. Технические навороты, все такое. Молодая учительница – супер! Улыбающаяся. Симпатичная. Наученная. Слова от зубов отскакивают. Пультик в руках. Все такое модное, современное, европейское. А смысл? Смысл где?", - возмутилась писательница.

По ее словам урок был ни о чем. Более того, она уверена, что украинское образование не дает ничего для гражданского становления детей.

"Ноль для патриотических чувств к своей стране и нашей истории, космополитизм полный", – считает она.

В то же время Ницой не винит преподавательницу, так как она лишь излагала написанную программу.

"Хотите знать, как исчезает Украина? Так исчезает. Незаметно. Через воспитание просто людей. Не украинское. Даже такие гениальные произведения, как «Маруся Чурай» так слизать - это еще надо уметь. Очередная образовательная диверсия", - негодовала писательница.

По ее словам, такое Министерство образования и науки "надо разгонять". По ее словам, такое Министерство образования и науки "надо разгонять".



"Министерство, которое слизывает патриотические произведения, надо разгонять, а программу переделывать. Сплошная гниль и трусость. При совке было больше патриотизма в программе, чем сейчас", - заключила она.



Ранее, в одном из интервью она выразила мнение, что легализация оружия в Украине спасет от полномасштабного российского вторжения. Надо позаимствовать международный опыт в этом вопросе и применить его как можно скорее.

Россия всегда найдет повод и причину напасть на чужую территорию, уточнила она.

Ранее, украинская писательница назвала условия, при каких Донбасс можно принят обратно в Украину.

