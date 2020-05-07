Писательница Лариса Ницой раскритиковала онлайн-урок для 11 класса
Как передает Polteka.net, она опубликовала на своей страничке в Facebook.
"Не будем толку с этого образования. И, что хуже всего, из Украины тоже толку не будет. Через такое образование", - отметила она.
Причиной таких слов стало "бессмысленная", по ее словам, подача материала.
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"Картинка урока – вау! Натюнингованная Новопечерская школа. Технические навороты, все такое. Молодая учительница – супер! Улыбающаяся. Симпатичная. Наученная. Слова от зубов отскакивают. Пультик в руках. Все такое модное, современное, европейское. А смысл? Смысл где?", - возмутилась писательница.
По ее словам урок был ни о чем. Более того, она уверена, что украинское образование не дает ничего для гражданского становления детей.
"Ноль для патриотических чувств к своей стране и нашей истории, космополитизм полный", – считает она.
В то же время Ницой не винит преподавательницу, так как она лишь излагала написанную программу.
По ее словам, такое Министерство образования и науки "надо разгонять".
"Министерство, которое слизывает патриотические произведения, надо разгонять, а программу переделывать. Сплошная гниль и трусость. При совке было больше патриотизма в программе, чем сейчас", - заключила она.
Она уверена, что над таким решением стоит задуматься и "еще 25 раз подумаем, принимать ли их".
По ее словам, тамошнее образование должно быть полностью переформатировано под украинское, а государственным языком должен быть украинский.
Кроме того, она считает, то все люди, проживающие на ныне оккупированных территориях, не смогут автоматически стать гражданами Украины, а для получения гражданства люди должны сдавать экзамены на знание истории и языка.
Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.
Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.