Що чекає на українців найближчим часом

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розкрив важливі деталі про запуск маршрутних таксі

Як зазначив політик, питання про зняття карантинних обмежень для комерційних пасажирських перевезень буде підійматися не раніше 22 травня.

Міністр повідомив, що саме після зазначеної дати та виходячи з рекомендацій МОЗ вирішиться дана проблема. Орієнтуватися потрібно на останню декаду травня і початок червня, пише Обозреватель.

Міністр повідомив, що спочатку буде поновлюватися рух муніципального громадського транспорту і лише потім буде обговорюватися питання про комерційний транспорт.

Нараду, на якій планується обговорити дане питання, хочуть провести на наступному тижні. Планується, що зберуться представники комерційних перевізників.

Криклій підкреслив, що поки не можна дати можливість всім маршрутним таксі відновити роботу.

Відзначимо, водії маршрутних таксі до карантину часто порушували, а зараз, крім небезпеки ДТП, з'явився ризик захворювання.

Нагадаємо, раніше Владислав Криклій заявляв, що з 12 травня планується відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення, в тому числі автобусних і залізничних перевезень. А вже далі відновлять і авіасполучення.

При цьому багато, що залежить від того, наскільки хвороба пошириться станом на 12 травня.

Раніше повідомлялося, що поки невідомо, коли запустять метро.

"Досить важко буде в метро на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки і такого важливого необхідного контролю, то це вимагає певного часу і організації", - заявив Криклій.

Нагадаємо, Україна виходить з карантину: кому і коли дозволять працювати, повний список і дати.

Як повідомляла Politeka, українських водіїв чекають нові штрафи: "Вже з першого травня...".

Також Politeka писала, що лікарів цинічно випихають з транспорту, ніякі документи не допомагають.