Суд ухвалив остаточне рішення про дострокове скасування карантину в Черкасах

За рішенням Черкаського окружного адміністративного суду, обмежувальні заходи в місті повинні продовжити діяти, як і на решті території України. Таким чином, суд підтримав Черкаську ОДА в протистоянні з міськвиконкомом, який раніше вирішив достроково послабити карантин.

«Черкаський окружний адміністративний суд розглянув і задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації щодо скасування рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину», - повідомляється на сайті ОДА.

Рішення суду підлягає негайному виконанню, проте його можна оскаржити протягом 15 днів.

Зазначимо, що Черкаси вирішили стати першим містом в Україні, яке вийшло з карантину. Відповідне рішення прийняв місцевий мер Анатолій Бондаренко ще 30 квітня. Однак його ініціативу щодо скасування обмежень розкритикували в уряді. Крім того, президент Володимир Зеленський навіть пригрозив градоначальнику «юридичними наслідками» за свавільне рішення.

Черкаська ОДА також не підтримала ідею Бондаренка і підготувала позов з вимогою скасувати рішення міськвиконкому щодо скасування карантину в місті.

Відзначимо, що раніше прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль оголосив про продовження карантину до 22 травня. Після цього Кабмін буде дивитися на загальну динаміку епідемії в світі.

Також Шмигаль пообіцяв, що карантинні заходи будуть ослаблені. Відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салон краси, частково магазини, які працюють в окремих приміщеннях.

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