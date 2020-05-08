«Слуга народу» Євген Брагар вляпався у черговий скандал

Народний депутат, який став знаменитим після того, як порадив пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ, примудрився знову відзначитися, передає Politeka.net.

Цього разу парламентарій звернувся з офіційним листом до Міністерства освіти і науки, в якому пропонує скасувати вивчення історії України в 5 класі.

«Початковий курс історії України за 5 клас охоплює матеріал, який більш поглиблено подається в курсах історії України за 7, 8, 9, 10 та 11 класи. Це все призводить до того, що курс історії України 5 класу поверхневий і низькоінформативний. Це в свою чергу призводить до відсутності достатньої кількості фактів з навчального курсу для формування самостійного критичного мислення учнем, місцями замінюючи це оціночним судженням вчителя», – написав Брагар, додавши, що навантаження на школярів «перевищує всі санітарні норми».

Фото листа він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, але після того, як навколо нього розгорівся скандал, зніс пост.

У коментарях під публікацією користувачі не пошкодували сарказму на адресу молодого нардепа, який фонтанує ідеями.

«На обличчі суцільний інтелект. А очі-то. Такі розумні-розумні. Аж страшно», «Воно, напевно, як й інші депутати-однопартійці, освіти взагалі немає, як і мізків», «Брагар, я кота не продам!», «Всій ВР потрібно терміново пройти нарколога і психіатра», «Та скільки можна терпіти неадекватів в уряді. Де він учився, звідки він взявся?», «Повна пласкостопість головного мозку!», – пишуть у найпристойніших коментарях.

Проте знайшлися і ті, хто не поспішає таврувати депутата.

«Видно, ніхто з коментаторів цей підручник в очі не бачив, я не захищаю цього типу, але підручник - це хаос, діти навіть не розуміють слів і термінів в ньому, дуже важкий для 10 років, відміняти не треба, треба удосконалити програму», – пише Наталія Опришко.

Нагадаємо, слуга народу сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.

Як повідомляла Politeka, Брагара збираються відправити в армію після скандалу з собакою: "час прийшов".

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