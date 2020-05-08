Ветерани вже багато років отримують святкові привітання з 9 травня – Днем перемоги над нацизмом. Вся Європа 2020 року відзначає 75-ту річницю закінчення Другої світової війни. Politeka.net пропонує найбільш зворушливі поздоровлення в листівках і СМС.

День перемоги чи День пам'яті та примирення?

За часів СРСР українці разом із жителями інших союзних республік відзначали 9-го травня “День Перемоги у Великій вітчизняній війні”. Це свято завжди використовували в цілях пропаганди, так зване “победобесие” до цих пір розвивається в Росії. Тому ще в 2016 році в Україні змінили назву і значення свята: День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Досі ця пам'ятна дата є державним вихідним, однак “георгіївські” стрічки, радянські прапори і зірки вважаються символами агресії.

У 2005 році ООН запровадила День пам'яті і примирення, який у 2015 році Україна прийняла на державному рівні. Його відзначають 8 травня.

Так чи інакше, багато жителів країни святкують Перемогу за старою традицією, говорять один одному зворушливі слова привітання з 9 травня, а також згадують подвиги предків під час найкривавішої війни в історії людства.

Джерело фото: davno.ru

З кожним роком ці трагічні події все далі відходять в історію, а живих очевидців залишилося зовсім мало. Варто нагадати: після перемоги над німецькими загарбниками минуло вже 75 років, не кожна людина стільки проживе. Дуже важливо приділяти увагу людям, які на власні очі бачили Другу світову війну, висловлювати їм привітання з 9 травня і дякувати за подвиги. Окрім ветеранів, можна вітати усіх співвітчизників і навіть іноземців. Чим більше поколінь будуть пам'ятати про жертви, тим менше ймовірність нової світової війни.

Красиві листівки для привітання з 9 травня

З радянських часів залишилося багато вітальних ретро листівок, однак вони всі насичені символами, які зараз неприйнятні для незалежної України. Щоб привітати ветеранів, рідних і близьких у 2020 році слід вибрати листівку без зірок і чорно-помаранчевих стрічок. Одним із символів пам'яті українці обрали червоні маки.

Джерело фото: umannews.in.ua

В епоху інтернету красиві вітальні картинки легко відправити в соціальних мережах або месенджерах – це хороший варіант, щоб передати вітання мамі, татові, колегам по роботі, друзям, знайомим, подружжю, коханого або коханої дівчини, бабусі і дідуся. По мережі можна надіслати навіть анімаційні, мерехтливі, живі зображення.

Пам'ятайте, що старшому поколінню складно освоювати сучасні технології, тому краще роздрукувати листівку для захисника вітчизни на принтері і подарувати особисто. Малювання своїми руками теж вітається – такими привітаннями люди як не можна краще показують свою любов і повагу.

Джерело фото: cards.tochka.net

Дітей теж потрібно привчати дякувати ветеранів і вітати їх з Днем перемоги над нацизмом. Хлопці можуть намалювати для них власні малюнки, підготувати саморобні листівки або об'ємні вироби, присвячені 9 травня. Дитячі роботи завжди чіпають, адже вони оригінальні та прикольні. Ще можна використовувати старі фото, щоб зробити листівки. Ідеї для свята обмежені тільки уявою. Деякі заморочуються, роблять музичні вітання, які показують на відео.

За старою традицією, на розвороті пишуть зворушливе привітання: вірші або прозу. Деякі воліють сумні, веселі або й кумедні тексти. Пропонуємо гарні вірші, які напевно сподобаються близьким:

Джерело фото: vseosvita.ua

Ніхто не забутий.

На полі ніхто не згорів:

Солдатські портрети

На вишитих крилах пливуть…

І доки є пам’ять в людей,

І живуть матері,

Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,

Живі!

(Б. Олійник)

***

Вже стільки років, стільки зим,

Як відійшла війна кривава,

Вони ж лежать на полі слави,

Уклін вам, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,

Вітчизни-матері сини!

Немає правди у війни,

Бо правда – в мирі та любові!

***

Вічний вогонь палає

Дзвонить у далі століть

Вічний вогонь закликає:

Щастя живих бережіть!

Вічний вогонь клекоче:

Люди, не треба війни,

Щоб не вмирали дочки,

Сестри, брати, сини!

Вічний вогонь палає,

Тужать берізки над ним.

Вічний вогонь вимагає:

Миру і щастя живим!

Джерело фото: mariya.ucoz.ua

Зворушливі СМС привітання з 9 травня у віршах і прозі

Для СМС найкраще підійдуть короткі привітання з 9 травня, адже великі і довгі незручно читати з телефону. До того ж, коротке повідомлення легше копіювати. Зараз можна без проблем і недорого відправити красиву листівку з привітанням навіть з мобільного мережі. Пропонуємо найкращі вірші для привітання з 9 травня по СМС.

Це травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радості блищать!

***

Біля братських могил

Не рідшає стрій

Кличе Вічний вогонь.

Плин років не порушить...

Хоча знову поменшало

Срібних сивин,

В серці пам'ять живе,

Зігріваючи душі.

Джерело фото: bestgif.su

***

Вітаю із Днем Перемоги -

Зі світлим, легендарним святом.

Колись солдати, дякувати Богу,

Її дістали за ціну багату.

***

Яку війну, які шляхи-дороги

Пройшли колись ви!.. Шана — на віки!

Спасибі, рідні, вам за Перемогу,

Низький уклін, шановні вояки!

***

День Перемоги – свято сивини

Наших прадідів, дідів і хто молодший.

Навіть тих, хто не бачив війни –

Але її крилом зачеплений був кожний, –

Вітаємо з Днем Перемоги ми!

Нагадаємо, привітання з 9 травня: красиві і теплі побажання у віршах і прозі.

Як повідомляла Politeka, "Почує вся Україна": Кернес придумав, як відзначити 9 травня в умовах карантину.

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