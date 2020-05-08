В Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в українських слідчих ізоляторах

Зазначимо, таке нововведення обурило багатьох українців.

Першим нововведення з'явилося в Київському СІЗО - заробили 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна і дві 4-місцеві. Інші українські СІЗО підтягнуться трохи пізніше.

Такі камери мають велику площу в порівнянні з звичайними і більш новий ремонт. Також у них є холодильник, телевізор, столові прилади і т. п.

Вартість розміщення в Києві залежить від строку, за який здійснюється оплата: 2000 грн. у добу, 8000 грн. за тиждень і 12000 грн. у місяць.

Оплатити таку камеру можна буде онлайн на сайті «Онлайн будинок юстиції». Отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання в безкоштовних камерах і на покриття собівартості змісту камер з поліпшеними умовами.

Зазначимо, українці не оцінили таке новведення. Багато порівнюють умови в камерах з казармами і лікарнями. При цьому порівняння виходить зовсім не на користь останніх.

«Зовсім подуріли: у нас армія в набагато гірших умовах живе!!!! А ми під час війни злочинців (яких ще можуть і випустити) в готелі містити будемо!!!», «Хахаха, тепер буде називатися Готель суворого режиму?», «Це будуть там сидіти чиновники, депутати і тому подібне?!З такими то цінами! Прийшла весна! Пора садити! VIP апартаменти готові! Все для:(людей)», «Це типу "чи є чим пишатися"? Вони дитину джипом переїхали, а тепер їм санаторій за це? А в дитячому інфекційному ви були? Ганьба якийсь…», «Краще, ніж у деяких лікарнях.... це фініш, хлопці», «Умови кращі ніж в лікарнях», - пишуть в мережі.

Очікується, що поява платних камер поліпшеного комфорту допоможе: 1) прибрати корупцію (замість хабара гроші за кращу камеру будуть йти офіційно в бюджетний спецфонд) і знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

Нововведення з'явиться тільки в СІЗО, тобто місцях, де утримуються люди, стосовно яких немає вироку суду, і які вважаються невинними у скоєнні злочину.

Що стосується злочинців (по яких вироки набрали законної сили), то їм поліпшені умови за гроші створюватися не будуть. У в'язницях все залишається як і раніше.

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