Популярний український письменник, художник і драматург Лесь Подерв'янський різко висловився про пороки росіян

Він вважає, що росіяни принижують інших виключно заради самоствердження, помилково вважаючи, що це шлях до поваги, адже їм споконвічно притаманне гіпертрофоване зарозумілість, і гордовитість.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі «Realpolitik з Олександром Хоруженком».

Публіцист зазначив, що жителі Росії не здатні сприймати реальність, тому їм комфортніше жити в світі брехні та ілюзорних речей, а це заважає їм вести себе раціонально.

«Вони не такі, як інші люди. Вони відрізняються від всього іншого людства. Якщо ви будете спілкуватися з ними, то помітите, що вони не схожі на інших людей на планеті. Всім. У них дуже багато різних відмінностей. Вони не сприймають реальності. Вони живуть у світі брехні та вигаданих речей. Їм так комфортніше. Саме тому вони ніколи не будуть вести себе раціонально. Якщо ви захочете вирахувати їх дії з раціональної точки зору, ви облажаетесь», — вважає драматург.

В якості прикладу Подерв'янський навів головний мем, пов'язаний з росіянами, – фразу «ти мене поважаєш?» На його думку, це вираження є дуже показовим, адже повага будь-якою ціною – їх мета.

«Для них дуже важлива гордовитість і зарозумілість, які засновані на глибокому комплексі неповноцінності. Тому що головний мем росіян «ти мене поважаєш». Для росіянина важливо, щоб його поважали. Але оскільки він не поважає себе сам, то питання набуває екзистенційний характер. Для того, щоб тебе поважали, є єдиний шлях – принижувати всіх інших і, бажано, всіх тих тільки, хто слабкіше. Це головний сенс існування російської – приниження, щоб тебе поважали», - заявив Подерв'янський.

Також художник підкреслив, що коли приходять росіяни, навколо починає панувати хаос і розруха, адже вони не вміють грамотно розпорядитися навіть своїми землями та природними багатствами, не кажучи вже про території, які хочуть завоювати.

«Коли приходить кац…п, то крім розрухи та м…на нічого не залишається. То найбільша територія і країна в світі. Але вона ніяк не облаштована. Це добре розуміють китайці, які скоро полізуть туди , вже полізли», — зазначив письменник.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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