Популярный украинский писатель, художник и драматург Лесь Подервянский резко высказался о пороках россиян

Он считает, что россияне унижают других исключительно ради самоутверждения, ошибочно полагая, что это путь к уважению, ведь им изначально присуще гипертрофированное высокомерие и надменность.

Об этом он заявил в интервью программе «Realpolitik с Александром Хоруженком».

Публицист отметил, что жители России не способны воспринимать реальность, поэтому им комфортнее жить в мире лжи и иллюзорных вещей, а это мешает им вести себя рационально.

«Они не такие, как другие люди. Они отличаются от всего другого человечества. Если вы будете общаться с ними, то заметите, что они не похожи на остальных людей на планете. Всем. У них очень много разных отличий. Они не воспринимают реальности. Они живут в мире лжи и придуманных вещей. Им так комфортнее. Именно потому они никогда не будут вести себя рационально. Если вы захотите высчитать их действия с рациональной точки зрения, вы облажаетесь», — полагает драматург.

В качестве примера Подервянский привел главный мем, связанный с россиянами, – фразу «ты меня уважаешь?» По его мнению, это выражение является очень показательным, ведь уважение любой ценой – их цель.

«Для них очень важно надменность и высокомерие, которые основаны на глубочайшем комплексе неполноценности. Потому что главный мем россиян «ты меня уважаешь». Для русского важно, чтобы его уважали. Но поскольку он не уважает себя сам, то вопрос приобретает экзистенциальный характер. Для того, чтобы тебя уважали, есть единственный путь – унижать всех остальных и, желательно, всех тех только, кто слабее. Это главный смысл существования русского – унижение, чтобы тебя уважали», - заявил Подервянский.

Также художник подчеркнул, что когда приходят русские, вокруг начинает царить хаос и разруха, ведь они не умеют грамотно распорядится даже своими землями и природными богатствами, не говоря уже о территориях, которые хотят завоевать.

«Когда приходит кац…п, то кроме разрухи и г…на ничего не остается. То самая большая территория и страна в мире. Но она никак не обустроена. Это хорошо понимают китайцы, которые скоро туда полезут , уже полезли», — отметил писатель.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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