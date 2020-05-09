В Україні очікується погіршення погодних умов найближчими днями
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з її прогнозом, 10 травня в Україні дощі пройдуть періодично і місцями, а серйозні опади не очікуються.
Але ситуація буде погіршуватися: вже 11 травня з Європи на Україну підійме потужна смуга дощів, але промочить територію країни лише місцями.
"А ось вже 12-го травня атмосферний фронт принесе значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке викличе у західних областях України навіть сніг", - зазначила синоптик.
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За її словами, стовпчик термометра, у неділю, 10 травня не підніметься вище 20 градусів. Трохи тепліше буде в понеділок - температура коливатиметься від + 20 до + 25 градусів, а в західних областях і зовсім потеплішає до +27.
протягом 12-13 травня очікується поступове похолодання.
Раніше ми повідомляли, що 4 травня на українську столицю обрушилися потужні зливи та град. Потоки води були настільки сильними, що перетворили деякі вулиці у Венеції, автомобілістам і перехожим доводилося пливти.
Перед цим рятувальники та Укргідрометцентр попереджали про те, що найближчим часом у Києві та Київській області очікується гроза II рівня небезпеки з сильною зливою і шквальним вітром до 25-28 м/с
Нагадаємо, погода злетіла з котушок, Україну накриє природний катаклізм
А ще Politeka писала, що стихія пронеслася по Одещині, затопила будинки і зруйнувала мости
Також Politeka повідомляла, град, злива і шквали вдарять з новою силою, синоптики попередили про небезпеку