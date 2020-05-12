Влада поки відмовляється від ідеї запуску метро і міжміського сполучення

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

За його словами, метрополітен і міжміське сполучення поки не запускають через велику кількість нових випадків зараження китайським вірусом.



Шмигаль також додав, що на сьогоднішній день в українських містах працює громадський транспорт, і останнім часом було збільшено його кількість.

"Метро та міжміський транспорт - це дуже важливе питання. Поки ми не пройшли цей пік, то уявіть як два мільйони людей збираються у вагонах - дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт можуть стати каталізатором поширення та розповсюдження захворювання", - заявив прем'єр в ефірі телеканалу.



Підсумовуючи, Денис Шмигаль також припустив, що метрополітен і міжміське сполучення можуть запустити ще до середини літа.

"Прогнозувати не можу, але десь до середини літа Шмигаль буде бігти через румунський кордон у сукні циганки", "Нелюди, люди по 10-15 км пішки ходять", "А куди вивозити трупи будете?" "Пропоную запустити транспорт за тиждень до виборів", "Більше пекла", "До середини літа наступного року, якщо американці дадуть гроші на відновлення метро", - відреагували українці на "одкровення" Шмигаля.

Додамо, що нещодавно головний санлікар Віктор Ляшко зізнався, навіщо в Україні зупинили транспорт.

За його словами, транспорти закрили, щоб у людей було менше можливостей порушувати самоізоляцію. Таким чином припинили внутрішню міграцію в країні.

"Чому ми не можемо відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який вільно пересувається, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати деякі місця", – відверто зізнався головний санлікар.

Варто відзначити, що сьогодні вранці Київ скували масштабні затори. За інформацією журналіста Андрія Павловського, через це громадський транспорт для працівників підприємств і медиків, які працюють під час обмежувальних заходів, затримується і утворюються довгі черги.

"На вулиці Тростянецькій близько 50 осіб чекають на автобус. А на Подолі доводиться довго чекати, щоб проїхати. Наші підписники повідомляють, що через високий попит зросли ціни на послуги таксі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Моз несподівано зізналися, що обдурили українців: "можна було і не закривати".

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