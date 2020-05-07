В Украине продолжает идти снег в Карпатах, несмотря на май за окном

В сети продолжают публиковать фотографии из Карпат, а именно горы Поп Иван, где началась настоящая вьюга. Видимость там ограничена сейчас до 20 метров, а за ночь выпало 15 сантиметром снега. Синоптики предупреждают о возможных лавинах, пишет телеграм-канал "ХУ", передает Politeka.net.

Гидрометцентр Украины уже обнавил статус снеголавинной ситуации в Карпатах. В двух местах объявлен третий уровень опасности - частично неприятные условия.

Ранее мы сообщали, что шестого мая во Львове начал идти снег, удивив жителей города.

Погода во Львове заиграла новыми красками, ведь туда вернулась зима. Некоторое время шел дождь, который перерос в снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в социальных сетях.

"Сейчас у Львове дождь перешел в снег. Холодная ветренная маса решила не обходиться Карпатами, а пришла попить львовского кофе", - написала Наталья.

Сообщалось, что в понедельник утром, 4 мая, в Украине неожиданно выпал снег, а температура опустилась до "минусовой" отметки.

Снегом засыпало гору Поп Иван в Карпатах. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Также спасатели опубликовали кадры стихии. Кроме того, видео майского снегопада в Карпатах опубликовал в Facebook Василий Фицак.

Напомним, погода слетела с катушек, Украину накроет природный катаклизм

А еще Politeka писала, что стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты

Также Politeka сообщала, что град, ливень и шквалы ударят с новой силой, синоптики предупредили об опасности



