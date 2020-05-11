Полметра снега уже выпало в Карпатах и это только начало

Такая высота снежного покрова была зафиксирована по состоянию на утро понедельника, 11 мая. Об этом сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.

Синоптики сообщили, что по состоянию на 9:00 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляла 0-50 сантиметров. Температура воздуха достигала 12,4 градуса, ветер юго-восточный 2-4 м/с, облачно.

Высота снежного покрова местами достигала 50 см, при этом отмечается, что снег старый, слежавшийся.

Также около 20 см снега зафиксировали на Драгобрате. Температура воздуха там 8,3 градуса

Украинцев предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность – 2 уровень.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 12 мая, зима может напомнить о себе не только в Карпатах. Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкойи Ровенской областях.

В Карпатах также прогнозируют сильный снег и метель.

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