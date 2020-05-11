Полметра снега уже выпало в Карпатах и это только начало
Такая высота снежного покрова была зафиксирована по состоянию на утро понедельника, 11 мая. Об этом сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.
Синоптики сообщили, что по состоянию на 9:00 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляла 0-50 сантиметров. Температура воздуха достигала 12,4 градуса, ветер юго-восточный 2-4 м/с, облачно.
Высота снежного покрова местами достигала 50 см, при этом отмечается, что снег старый, слежавшийся.
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Также около 20 см снега зафиксировали на Драгобрате. Температура воздуха там 8,3 градуса
Украинцев предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность – 2 уровень.
Отметим, согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 12 мая, зима может напомнить о себе не только в Карпатах. Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкойи Ровенской областях.
В Карпатах также прогнозируют сильный снег и метель.
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