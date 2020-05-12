Письменниця Лариса Ніцой емоційно звернулася до українців

Так, вона закликала українців відгородитися від російської культури як від продукту тих, хто знищує український народ.

Таку заяву вона зробила в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лариса Ніцой

Вона обурилася через те, що в суспільстві до цих пір популярні російські фільми, музика і література.

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За словами Ніцой, це свідчить про те, що українська нація ще не досягла свого ментального перелому. Вона також запропонувала поставити умовний паркан між Україною і Росією.

"Ми ментально і світоглядно ще не відірвалися від цього народу. Коли слухаємо музику, дивимося російські вистави, читаємо російських письменників, ми відчуваємо досі єдність з тим народом. А той народ давно вже нас зрадив, вони давно нам встромили ніж у спину, вони нас вбивають, вони нас знищують! Я не закликаю до ворожнечі, але я давно вже поставила собі таку залізобетонну стіну, відгородилася від них і хочу жити своїм життям. Пора поставити залізобетонну стіну. Частина українців і досі не поставила цей паркан!"   зазначила Ніцой.

Також раніше повідомлялося, що письменниця Лариса Ніцой переконана, що жителів України необхідно озброїти.

На її думку, легалізація зброї в Україні врятує від повномасштабного російського вторгнення. Треба запозичити міжнародний досвід у цьому питанні і застосувати його як можна швидше.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.