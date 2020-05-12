Писательница Лариса Ницой эмоционально обратилась к украинцам
Так, она призвала украинцев отгородиться от русской культуры как от продукта тех, кто уничтожает украинский народ.
Такое заявление писательница сделала в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Она возмутилась из-за того, что в обществе до сих пор популярны российские фильмы, музыка и литература.
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По словам Ницой, это свидетельствует о том, что украинская нация еще не достигла своего ментального перелома. Она также предложила поставить условный забор между Украиной и Россией.
"Мы ментально и мировоззренчески еще не оторвались от этого народа. Когда слушаем музыку, смотрим российские спектакли, читаем российских писателей, мы чувствуем до сих пор единство с тем народом. А тот народ давно уже нас предал, они давно нам воткнули нож в спину, они нас убивают, они нас уничтожают! Я не призываю к вражде, но я давно уже себе поставила такую железобетонную стену, отгородилась от них и хочу жить своей жизнью. Пора поставить железобетонную стену. Часть украинцев до сих пор не поставила этот забор!" — отметила Ницой.
Также ранее сообщалось, что писательница Лариса Ницой убеждена, что жителей Украины необходимо вооружить.
По ее мнению, легализация оружия в Украине спасет от полномасштабного российского вторжения. Надо позаимствовать международный опыт в этом вопросе и применить его как можно скорее.
Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.
Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.
Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.