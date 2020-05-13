Колективний імунітет, можливо, допоможе людству перемогти китайський вірус

Про це із посиланням на італійський телеканал La7 пише ZN.ua.

Зокрема, відомий вчений-медик Джузеппе Ремуцці припустив, що уханьський вірус може втратити свою силу і, як результат, зникне ще до появи вакцини.



"Вірус наближається до кінця і може зникнути до створення вакцини, оскільки його активність почала слабшати день у день", - заявив Ремуцці в ефірі телеканалу.

Але більшість експертів впевнені, що скоро Земля зіткнеться з другою хвилею пандемії. Однак, як зазначає Ремуцці, перебіг хвороби у тих, хто захворює небезпечним китайським вірусом в травні, значно слабкіше, ніж у тих, хто перехворів у березні. Так само все менше людей, які потребують інтенсивної терапії в Італії.

Вчений не сумнівається, що уханьський вірус втрачає свою силу, тому що у людей формується колективний імунітет до нього.

"Якщо все буде розвиватися, як зараз, спалах може припинитися", - додав учений.

Підсумовуючи, Джузеппе Ремуцці заявив, що у людства є тільки два сценарії: знаходження вакцини або поява колективного імунітету.

Раніше ми розповідали, що в Україні може стартувати масова вакцинація населення. За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, до другої хвилі китайського вірусу українці повинні пройти масову вакцинацію від грипу.

За словами Ляшка, масова вакцинація допоможе вберегти відразу від двох спалахів інфекційних хвороб: грипу та уханьского вірусу.

Щоб уникнути цього в МОЗ будуть готуватися до масової вакцинації проти грипу в цьому році. Її чекають вже в липні.

Наголошується, що вакцина проти грипу щорічно змінює штам вірусу, який входить в склад. Тому зараз вакцини ще немає. Прогнозується, що вона з'явиться в липні, серпні, вересні.

Більш того, провідні експерти прогнозують другу спалах смертельного китайського вірусу в Україні вже восени 2020 року.

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