Український письменник Василь Шкляр висловився про окупований Крим і ситуації на Донбасі

За його словами, ці території України вже стали чужими і з цим потрібно змиритися.

"Україна ніколи не поверне кордону 2014 року. Ці люди щасливі тому, що живуть в Росії. Не потрібно забирати в них щастя. Для нас Донбас — чужа країна. З приводу україно-російської війни я кажу дуже непопулярні речі. Але переконаний, що та територія вже не варто життів кращих українців", зазначив письменник.

варто відзначити, що інший український письменник Антін Мухарський називає причиною такої ситуації відсутності чіткої проукраїнської мовної політики в країні.

"Наша мовна толерантність призводить до того, що ми втрачаємо свої території, і я не раз підкреслював, що мова – це єдиний маркер ареалу існування і життя українців. Там, де звучить українська мова – там і Україна. Це відображення абсолютно чіткої ідеологеми і позиції Гундяєва: русский мир там, де звучить російська мова", - розповів він.

Крім того, він упевнений, що потрібно відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Мій рецепт – вони вибрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть в своїй парадигмі "русского мира", - зазначив Мухарський.



