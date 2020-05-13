Український письменник Василь Шкляр висловився про окупований Крим і ситуації на Донбасі

За його словами, ці території України вже стали чужими і з цим потрібно змиритися.

"Україна ніколи не поверне кордону 2014 року. Ці люди щасливі тому, що живуть в Росії. Не потрібно забирати в них щастя.  Для нас Донбас — чужа країна. З приводу україно-російської війни я кажу дуже непопулярні речі. Але переконаний, що та територія вже не варто життів кращих українців",   зазначив письменник.

шкляр

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варто відзначити, що інший український письменник Антін Мухарський називає причиною такої ситуації відсутності чіткої проукраїнської мовної політики в країні.

"Наша мовна толерантність призводить до того, що ми втрачаємо свої території, і я не раз підкреслював, що мова – це єдиний маркер ареалу існування і життя українців. Там, де звучить українська мова – там і Україна. Це відображення абсолютно чіткої ідеологеми і позиції Гундяєва: русский мир там, де звучить російська мова", - розповів він.

Антін Мухарський

Крім того, він упевнений, що потрібно відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Мій рецепт – вони вибрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть в своїй парадигмі "русского мира", - зазначив Мухарський.