Украинский писатель Василий Шкляр высказался об оккупированном Крыме и ситуации на Донбассе

По его словам, эти территории Украины уже стали чужими и с этим нужно смириться.

"Украина никогда не вернет границы 2014 года. Эти люди счастливы потому, что живут в России. Не нужно забирать у них счастье. Для нас Донбасс — чужая страна. По поводу украино-российской войны я говорю очень непопулярные вещи. Но убежден, что та территория уже не стоит жизней лучших украинцев", — отметил писатель.

Стоить отметить, что другой украинский писатель Антин Мухарский называет причиной такой ситуации отсутствия четкой проукраинской языковой политики в стране.

"Наша языковая толерантность приводит к тому, что мы теряем свои территории, и я не единожды подчеркивал то, что язык – это единый маркер ареала существования и жизни украинцев. Там, где звучит украинский язык – там и Украина. Это отражение абсолютно четкой идеологемы и позиции Гундяева: русский мир там, где звучит русская речь", - рассказал он.

Кроме того, он уверен, что нужно отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", - отметил Мухарский.



