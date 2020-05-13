Народний артист України Іво Бобул розповів, що втратила Україна і як вона могла зберегти втрачене

Так, за його словами, в свого часу Україні варто було приділити більше уваги східному краю як в політичному, так і культурному плані. При цьому необхідно було поставити жорсткий заслін того, що називається "подвійним громадянством".

"Було упущення. Все-таки треба було приділити більше уваги тому краю (Донбасу прим.ред). У політичному, культурному плані. І поставити заслін того, що називається "подвійне громадянство". Це до доброго ніколи не приведе", - зазначив Бобул.

За словами артиста, ця проблема в Україні не наважувалася і залишається сьогодні невирішеною. Крім того, він вказав незадоволеним українцям "на вихід".

"А це - сірник. Запалив - і все. Потрібно було вирішити цю проблему раз і назавжди. Якщо ти живеш в Україні і в тебе український паспорт – живи, будь ласка, за законом. Не подобається тобі Україна? Тебе ніхто не тримає. Ти вільна людина, їдь. А земля – українська, як ти її з собою забереш?" - підкреслив Бобул.

Що ж стосується прибічників Путіна на сході України, великого успіху, додав артист, вони не домоглися, при цьому багато хто не відмовилися б "повернутися" в Україну.

"Поки півень не клюне в одне місце, людина не протрезвіє. Клюнув – він починає розуміти: "Що ж я зробив?" Казали: "Ми хочемо померти в Росії". Ну так вмирайте!" - підсумував він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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