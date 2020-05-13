Мінські угоди по врегулюванню ситуації на сході України можуть бути кардинально переглянуті вже до 21 травня

Такий прогноз озвучив для видання «Главред» відомий астролог Влад Росс.

«Можуть бути докорінно переглянуті Мінські угоди. 10-21 травня – дуже сприятливий час для трансформації, перегляду договорів і угод, що, в підсумку, призведе до повороту ситуації. Причому Україна може очікувати, що Росія піде на дуже великі поступки», – заявив він.

Астролог зазначив, що у другій половині травня якісь глобальні угоди можуть припинити своє існування, авторитети багатьох людей й ідеали будуть валитися. Більш того, він не виключає серйозний перегляд сфери діяльності.

Зовсім нещодавно Влад Росс написав на своїй сторінці прогноз, який у випадку його здійснення може серйозно перетасувати карти на світовій арені.

«Революція в Росії неминуча, скоро режим Путіна впаде», – йдеться у повідомленні.

Експерт неодноразово вказував на те, що поки російський президент при владі, окупований Донбас буде підкорятися Кремлю. Він також зазначає, що в 2020 році вогонь на сході України припиниться.

Раніше ми розповідали про те, що російські спецслужби готують провокації на пунктах пропуску на сході України. Мова йде про КПВВ «Мар'їнка», «Гнутово», «Новотроїцьке», «Майорск» і «Станиця Луганська».

Бойовики збираються влаштувати пікет під час засідання мінської групи, на якому будуть вимагати відкрити пункти лінії розмежування з боку України.

Як пишуть у соцмережах, канали роспропаганди вже чекають на відмашку і готові знімати шоу. Також один із сценаріїв — це вбити цивільних, так званих протестувальників, і в цьому звинуватити Україну. Таким чином бойовики під керівництвом своїх кураторів хочуть змусити Україну піти на поступки в переговорах по Донбасу та дискредитувати уряд.

Нагадаємо, любителі «руського миру» збунтувалися проти ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, одіозний Соловйов назвав терміни, коли Донбас заселять росіянами.

Також Politeka писала, що окупанти отруїли воду, відео масштабної катастрофи: "П'є весь Донбас".