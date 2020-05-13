В Україні зняли заборону на пересування групами не більше двох осіб у зв'язку з пандемією

Кабмін вирішив скасувати заборону на колективне пересування, введену в рамках карантину. Копії відповідного документа опублікував у своєму Телеграм-каналі нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Згідно з постановою, українці зможуть ходити по вулиці групами до 8 осіб, а не 2, як передбачалося раніше.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що після запуску першого етапу виходу з карантину уряд розглядав можливість подальшого послаблення деяких обмежень. На цей крок чиновників спонукала загальна «втома людей від карантину».

«Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 чоловік, а сидіти за столом на літніх майданчиках зможе четверо. Зміни будуть оприлюднені після технічних доопрацювань і вступлять в силу з дня опублікування», - повідомив голова Кабміну у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Володимир Зеленський оголосив, що найближчим часом в Україні дозволять проводити спортивні змагання і зовнішнє незалежне оцінювання, а також відкриють готелі.

За його словами, наступний етап пом'якшення карантину запланований на 22 травня. Карантин не повністю скасують, але дозволять приступити до роботи деяких сфер.

У планах дозволити працювати готелям. Крім цього, будуть дозволені спортивні змагання та проведення ЗНО. Будуть і інші послаблення, про яких докладно не згадали. Президент підкреслив, що на даний момент поки не варто планувати відпустку, тому що невідомо, коли буде відновлено польоти.

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