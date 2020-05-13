В Украине сняли запрет на передвижение группами не более двух человек в связи с пандемией

Кабмин решил отменить запрет на коллективное передвижение, введенный в рамках карантина. Копии соответствующего документа опубликовал в своем Телеграм-канале нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В соответствии с постановлением, украинцы смогут ходить по улице группами до 8 человек, а не до 2, как предусматривалось ранее.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что после запуска первого этапа выхода из карантина правительство рассматривало возможность дальнейшего послабления некоторых ограничений. На этот шаг чиновников подтолкнула общая «усталость людей от карантина».

«Прогуливаться парками можно будет компанией до 8 человек, а сидеть за столом на летних площадках сможет четверо. Изменения будут обнародованы после технических доработок и вступят в силу со дня опубликования», - сообщил глава Кабмина в своем Телеграм-канале.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что в ближайшее время в Украине разрешат проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание, а также откроют гостиницы.

По его словам, следующий этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Карантин не отменят полностью, но позволят приступить к работе некоторым сферам.

В планах разрешить работать гостиницам. Кроме этого, будут разрешены спортивные соревнования и проведение ВНО. Будут и другие послабления, о которых подробно не упомянули. Президент подчеркнул, что на данный момент пока не стоит планировать отпуск, потому что неизвестно, когда будут возобновлены полеты.

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