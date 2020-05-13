Министерство здравоохранения Украины определилось с датами, когда возможны следующие ослабления карантинных мер

Глава Минздрава Максим Степанов назвал прогнозируемые даты во время брифинга в среду, 13 мая.

Отмечается, что в ведомстве есть четкий алгоритм по полному снятию карантина. Так, следующих ослаблений следует ожидать 22 мая, затем 1 июня, 11 июня и так далее.

Карантин будет прекращен, если в стране сложится благоприятная эпидемиологическая ситуация, добавил министр.

Степанов отметил, что постановление Кабмина должно быть принято уже на следующем заседании. Также в ближайшие дни запланировано представление процесса открытия детских садов.

Ранее мы сообщали, с 11 мая украинцы дождались первого ослабления ограничений. В частности, разрешили оптовую торговлю непродовольственными товарами; работу адвокатских контор и нотариусов, а также парикмахерских и стоматологий; гулять в парках и скверах и т.п. Многие украинцы к тому же вышли на работу.

При этом общественный транспорт в стране по-прежнему недоступен. Возобновление работы автобусов и электротранспорта в Украине произойдет только при определенных условиях. Об этом во время отчета работы правительства в Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина озвучил неутешительный прогноз украинским автоперевозчикам, которые 13 мая устроили масштабный бунт под окнами Кабинета министров.

По его словам, междугородние, городские перевозки и метро способствуют чрезвычайно быстрому и широкому распространению смертельного китайского вируса по стране и делают невозможной его локализацию, а поэтому перевозчикам придется потерпеть еще некоторое время.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.