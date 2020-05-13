В ближайшее время в Украине разрешат проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание, а также откроют гостиницы

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает Politeka.net. По его словам, следующий этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Карантин не отменят полностью, но позволят приступить к работе некоторым сферам.

"Мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение", - отметил Зеленский.

В планах разрешить работать гостиницам. Кроме этого, будут разрешены спортивные соревнования и проведение ВНО. Будут и другие послабления, о которых подробно не упомянули. Президент подчеркнул, что на данный момент пока не стоит планировать отпуск, потому что неизвестно, когда будут возобновлены полеты. Кроме этого, не обещают в ближайшее время открыть кинотеатры. Дальнейшие шаги власти будут зависеть от показателей заболеваемости.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Уже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 13. Mai 2020

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что второй этап смягчения карантинных мер не коснется работы общественного транспорта. В правительстве отметили, что на данный момент Украина находится «на плато эпидемии». Ежедневно количество новых выявленных случаев вируса практически одинаковое, но новых случаев заражения по-прежнему больше, чем тех, кто вылечился.

Напомним, что тарифы на медуслуги резко вырастут, глава Минздрава выдал планы: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Рoliteka, медреформу в Украине радикально изменят, к чему готовиться пояснил Шмыгаль: "с вас 12 тысяч".

Также Рoliteka писала, что новую бесплатную услугу вводят для украинцев, заявление Минздрава: "Раз в пять дней...".