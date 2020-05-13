В ближайшее время в Украине разрешат проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание, а также откроют гостиницы
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает Politeka.net. По его словам, следующий этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Карантин не отменят полностью, но позволят приступить к работе некоторым сферам.
"Мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение", - отметил Зеленский.
В планах разрешить работать гостиницам. Кроме этого, будут разрешены спортивные соревнования и проведение ВНО. Будут и другие послабления, о которых подробно не упомянули. Президент подчеркнул, что на данный момент пока не стоит планировать отпуск, потому что неизвестно, когда будут возобновлены полеты. Кроме этого, не обещают в ближайшее время открыть кинотеатры. Дальнейшие шаги власти будут зависеть от показателей заболеваемости.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что второй этап смягчения карантинных мер не коснется работы общественного транспорта. В правительстве отметили, что на данный момент Украина находится «на плато эпидемии». Ежедневно количество новых выявленных случаев вируса практически одинаковое, но новых случаев заражения по-прежнему больше, чем тех, кто вылечился.
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