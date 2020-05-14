Поет не розуміє, навіщо боротися за тих, хто не хоче в Україну

Народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про війну на території Донбасу

За його словами, Україні не варто триматися за анексований Крим і окуповані райони Донбасу, оскільки вони будуть заважати нормалізації життя в країні і руху в Європу.

Таку думку він висловив в інтерв'ю 2017 року на телеканалі 112 Україна.

"У Криму більшість людей не сказали "ні" (Росії). Якщо вони не хочуть жити в Україні – для мене Крим відрізаний. Шкода втрачати Донбас, але якщо люди, які воюють на тій стороні, нас ненавидять, то насильно милим не будеш. Навіщо жертвувати життями людей заради тих, які ніколи не стануть українцями? Для мене Україна там, де є українська мова, культура, пісня. Де живуть люди, нехай навіть розмовляють російською, але є патріотами України. І від розміру території це не залежить. Це Росія може розбухати і вважати, що вона повинна бути великою, наче вагітна", – заявив він.

При цьому поет не виключив, що Крим і Донбас можуть повернутися в склад України.

"Може, й повернуться, але з моєї точки зору, така ракова пухлина, як Донбас, нам не потрібна", – зазначив Рибчинський.

Він запропонував уявити, що буде, якщо президент Росії Володимир Путін поверне Донбас Україні.



"Я уявляю, що почнеться, якщо Путін раптом всуне Донбас назад, і ми станемо складати списки... хто воював, хто які злочини вчинив, хто був колабораціоністом... І це замість того, щоб йти в Європу, будувати нормальне життя. Це буде колосальне гальмо для нас", – резюмував поет.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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