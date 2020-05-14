Актриса Ада Роговцева висловилася про ситуацію на Донбасі

Свою думку, з чого почався конфлікт, вона озвучила в інтерв'ю "Апостофу".

За її словами, все українське на Донбасі почали недолюблювати ще в кінці 2004 року.



Так, не люблять. І там над цим працювали дуже багато років — на протиставленні заходу і сходу країни. Все, що зараз відбувається (на Донбасі - ред.), не один рік готувалося. І до всього цього — бандит при владі. Це ж все почалося ще на з'їздах регіоналів у Сєвєродонецьку наприкінці 2004 року - ред)", - зазначила актриса.

Крім того, вона здивувалася бездіяльністю українців.

"У мене тоді волосся дибки стояли від гніву. І все це і в наступні роки не замовкало, не припинялося. Ось і спалахнуло. Немає в нас, українцях, волі, щоб усім світом стати на свій захист", - вважає Роговцева.

За її словами, така позиція українців була закладена ще дуже давно.

"Ще з імперських часів. Заборонити українську мову. Леся Українка для свого брата і сестер написала підручники рідною мовою. Для своїх. Але решта покірно прийняли цей закон. А радянські часи! Практично фізично в 1930-ті роки знищили українську літературу. І народ прийняв це. Терплячіші нас, по-моєму, тільки білоруси. Усе, від чого страждаємо сьогодні, йде від багатовікового рабського підпорядкування", - заключила вона.

Раніше, в одному з інтерв'ю, вона порівняла президента РФ з Гітлером.

"Ну ви ж бачили, як Гітлера аналізують? Ну от хіба можна її аналізувати? Так і Путіна. Як проаналізуєш диктатора? Людини, який вирішив, що він вище Бога, що він може вбивати, керувати, кроїти землі і народи", - зазначила вона.

Крім того, вона закликала співвітчизників ізолюватися від росіян, які, на її думку, вважають український народ вигаданим і не має власної мови.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

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