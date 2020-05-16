На раннє літо можна не сподіватися

Погода в Україні до кінця травня залишиться прохолодною. Можливі навіть заморозки

Про це попередив українців синоптик Віталій Постригань в новому пості на своєму Facebook.

Він зазначив, що зазвичай до 15 травня, в Україні починається літо, а середньодобова температура перевищує +15 градусів. Однак у цьому році останній місяць весни «веде себе по-квітневому».

«Спостерігається дуже часте чергування хвиль тепла і холоду в супроводі періодичних дощів і посиленого вітру. Температурний фон нижче норми на 2-3º», - розповів синоптик.

Він звернув увагу на те, що на початку наступного тижня на українців чекає ветренная погода, можливі заморозки.

«За попередніми оцінками, 22-23 травня, існує ймовірність заморозків. Тому є час для забезпечення захисту сходів сільгоспкультур від їх негативного впливу (найбільш пізня дата заморозків на поверхні грунту 28 травня)», - підкреслив синоптик.

У найближчі дні Укргідрометцентр прогнозує в Україні в цілому теплу, але нестійку і дощову погоду. При цьому вночі температура може опускатися до +4 градусів.

До цього ми писали про те, що в Україні зняли на відео явище, дуже схоже на пылевую бурю.

Стихію зняли в околицях міста Коломия (Івано-Франківська область Через природне явище в умовах обмеженої видимості сталася дорожньо-транспортна пригода.

Нагадаємо, аномальна буря обрушилася на Україну: з'явилися кадри з епіцентру, "як у пустелі...".

Як повідомляла Politeka, весна злетіла з котушок, українців чекає нове випробування: які області під ударом.

Також Politeka писала, що частину України заллє, погода приготувала даний асорті: "дощі, заморозки і...".