Заслужена артистка України Анастасія Приходько поділилася думкою щодо Росії

Своїм баченням ситуації, яка склалася між країнами вона поділилася в інтерв'ю "Апострофу" у 2016 році.



Співачка зазначила, що навіть не намагалася б налагодити будь-які відносини з РФ.

"У нас в принципі ніколи не було спільної мови. Якби вона була, то люди в Росії стали б проти агресії Кремля. Я відповім за себе, не буду відповідати за народ. Я не хочу шукати спільну мову з людьми, які зробили мені погано. З цією владою. Не хочу ніяких переговорів, я б повністю ізолювала їх (росіян - ред.) від своєї країни, включаючи весь бізнес і так далі", - зазначила співачка.

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"Ніде, ні в одній газеті, ні в одному журналі я не читав, що говорять про правих радикалів, які на сьогоднішній день мають якісь преференції в українському уряді. Мова не йде про Україну, про український народ. Приберіть правих радикалів, дайте статус російської мови і відродіть всі парламентські партії. Виконайте три умови - більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам",- вважає співак.

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